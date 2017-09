'Man met buks op balkon': politie neemt airsoftwapen in beslag

RENKUM - De politie heeft maandagavond in Renkum een airsoftwapen in beslag genomen.

Bij de politie kwam een melding binnen dat iemand vanaf zijn balkon met een luchtbuks aan het schieten was.

Ter plaatse troffen agenten in de woning een airsoftwapen aan. Omdat deze bijna niet van echt te onderscheiden is, hebben de agenten het wapen in beslag genomen.

De politie doet verder onderzoek naar de eigenaar van het wapen.