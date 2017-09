Geen kamer? Studenten verkiezen caravan boven heen en weer reizen

WAGENINGEN - Biologiestudent Jason van Vliet woont al 16 maanden in een caravan op recreatiepark De Wielerbaan, net buiten Wageningen. Samen met bijna 1000 andere studenten lukt het Jason niet een geschikte studentenwoning te vinden.

Door een groot tekort aan studentenwoningen moest Jason ruim een jaar geleden zijn intrek nemen in een caravan van krap zes vierkante meter. 'Ik heb een bed, drie gaspitjes en sta binnen twee stappen buiten.' Hij is niet de enige student die op een creatieve manier moet omgaan met de woningnood. Studentenhuisvester Idealis zei eerder dat het tekort aan studentenwoningen kan oplopen tot ongeveer duizend.

Lange wachtrijen

Jason staat al bijna anderhalf jaar ingeschreven bij Idealis, maar belandt telkens op een lange wachtlijst zodra hij reageert op een woning. 'Ik heb het zelfs geprobeerd in Bennekom, Ede en in Renkum, maar overal kom je in een lange rij wachtende studenten terecht.'

IJsbloemen op de ruiten

Ondanks de vervelende situatie, kan de bioloog in wording toch nog lachen om de situatie. 'In de zomer is het supergezellig, een camping is ideaal om een barbecue te organiseren. De buren vinden het erg interessant dat er een student naast hen woont.' Toch kan Jason niet wachten tot hij de sleutel krijgt van zijn eerste studentenwoning. 'In de winter is het echt koud, dan staan de ijsbloemen op de ruiten van mijn caravan.'

Geen internet

Het is ook niet de ideale manier om een universitaire opleiding te starten zonder goede woonruimte. 'Voor een normale internetverbinding moet ik naar de universiteit, dus ik kan 's avonds niet zomaar wat voor mijn studie doen.' Grinnikend vervolgt Van Vliet, 'gelukkig is Netflix (online videodienst) tegenwoordig offline te bekijken dus ik verveel mij niet.'

Nieuwe locaties

Deze maand vergadert de gemeenteraad van Wageningen om het tekort op te vangen. Geschikte locaties voor (tijdelijke) nieuwbouw of herinrichting zijn onder meer aan de Marijkeweg, het terrein van de Olympiahal, het Postkantoor, de Generaal Foulkesweg, het Asserpark en de Bornsesteeg.

Tijdelijke woonruimte voor 300 studenten aan de Kortenoord ligt op dit moment stil. Een tekort bouwt zich op in de studentenstad en uitzicht op de korte termijn wat betreft aanvullende woonruimte is er nog niet.

