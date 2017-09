Doorzeefde bronzen Hitler ontdekt

NIJMEGEN - Tijdens de opname van het tv-programma Schatgraven in het Wijnfort in Lent is een bijzondere vondst gedaan. Het gaat om een bronzen plaquette van Hitler.

Extra bijzonder aan de plaquette is dat ze doorzeefd is met kogels. De kogelgaten zijn goed te zien en de afbeelding is dan ook flink beschadigd. De eigenaar heeft de plaquette geërfd. Waarschijnlijk heeft de bronzen plaat met daarop Hitler ooit in een commandopost in de omgeving van Nijmegen gehangen. Zeker is dit niet, daarom komt Omroep Gelderland graag in contact met mensen die mogelijk meer weten. Weet u meer dan kunt u ons mailen: omroep@gld.nl.