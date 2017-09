Trotse Sanne Keizer wil meer na succesvolle comeback

DOETINCHEM - Een dag na haar succesvolle comeback op het NK beachvolleybal is Sanne Keizer uit Doetinchem nog aan het nagenieten. Op het strand van Scheveningen veroverde ze samen met haar voormalig speelpartner Marleen van Iersel brons. 'Ik had anderhalve dag om me voor te bereiden, ik ben hier echt heel erg trots op.'

Keizer, die haar beachvolleybalcarrière vier jaar geleden beëindigde en ondertussen moeder is geworden van een tweeling, besloot pas vorige week maandag mee te doen aan het NK. 'Marleen was zonder partner komen te zitten, nadat Manon Flier stopte. Dus belde ze mij om te vragen of ik wilde meedoen', vertelt ze op Radio Gelderland.

Het kriebelt nog steeds

Hoewel de Doetinchemse nog op vakantie was en al vier jaar niet meer had gespeeld, besloot ze de uitdaging aan te nemen. 'Het kriebelt nog steeds. Afgelopen winter heb ik in mijn vrije tijd ook weer een beetje meegetraind met het Nederlands team. Om weer snel fit te worden', legt ze uit.

Met Marleen was het vanaf het eerste moment weer als vanouds. Keizer: 'Het voelde heel erg vertrouwd. Toen wij samen speelden, kon ik mijn ogen dichtdoen en dan wist ik waar Marleen stond. Dat ging vanzelf weer zo. Dat ging eigenlijk heel makkelijk. Het grote probleem was alleen mijn fysieke gesteldheid, want het spelletje snap ik ook nog wel', lacht de Achterhoekse.

Luister het radio-interview met Sanne Keizer terug:

Keihard aan de bak

In de strijd om het brons wonnen Keizer en Van Iersel in drie sets van Flore Gravesteijn en Mexime van Driel. De Doetinchemse moest daarvoor wel diep gaan. 'Ik moest echt keihard aan de bak', blikt ze terug. 'Ik had natuurlijk mazzel dat Marleen fit naast mij stond. Dus die kon een heleboel overnemen. Maar je kunt je niet verschuilen, want je bent toch maar met z'n tweeën. Ik moet zeggen dat ik op mijn tandvlees van het veld holde.'

Deze maandag is ze alweer hersteld van haar topprestatie. 'Ik ben wat stijf, maar heb gelukkig geen specifieke klachten.' De bronzen plak smaakt volgens haar naar meer. 'Die sport zit in mijn hart, ik kan er gewoon niet mee stoppen. Dus als ik af en toe zo mee kan doen, dan vind ik dat heel erg leuk.'