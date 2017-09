Schip lekt dieselolie in Arnhemse haven

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een flinke hoeveelheid dieselolie is maandagavond in de Nieuwe Haven in Arnhem gelekt. Hoe dit precies kon gebeuren, is niet bekend.

Volgens Rijkswaterstaat is de brandstof afkomstig van een passagiersschip dat ter reparatie in de Arnhemse haven ligt. De dieselolie zal zo snel mogelijk worden opgeruimd. Tot die tijd is het goedje goed te ruiken.