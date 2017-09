Topshelf Arnhem eind van het jaar dicht

ARNHEM - Sport- en modeketen Topshelf sluit eind van dit jaar haar deuren in Arnhem. Dat meldt het bedrijf.

Bij het bedrijf werken zo'n 35 mensen. Zij blijven tot aan het einde van hun contract aan het werk bij Topshelf. Mogelijk kunnen medewerkers overgeplaatst worden naar zusterbedrijf Sportsworld in Beuningen.

Arnhem had op 30 april vorig jaar een primeur. Het was de eerste stad waar een voormalig V&D-filiaal een nieuwe invulling kreeg: warenhuis Topshelf. Volgens het bedrijf waren de eerste resultaten bemoedigend, maar dit bleek niet voldoende.

De onderhandelingen met de verhuurder van het pand over een huurverlaging zijn op niets uitgelopen. Omdat het huurcontract eind van het jaar afloopt, heeft de directie besloten het bedrijf in Arnhem te sluiten.

Nijmeegs filiaal ook al dicht

De vestiging van Topshelf in Nijmegen sloot vorige maand ook al. Het bedrijf besloot de stekker er uit te trekken omdat de onderhandelingen over een huurverlaging op niets uitliepen. In november vorig jaar ging de sport- en modeketen open in Nijmegen.

Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat de vestiging in Groningen dicht gaat. Ook daar kreeg Topshelf het niet voor elkaar om de huur van het pand te verlagen.

Grote uitverkoop

Volgende week start het bedrijf met een grote uitverkoop om overtollige voorraden te verkopen. De winkel sluit in november of de dag voor kerst. La Place, die ook in het pand gevestigd is, laat weten gewoon open te blijven.

Zie ook: