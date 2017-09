Handbalster Polman nog niet bij nationale selectie

ARNHEM - Handbalbondscoach bij de vrouwen Helle Thomsen heeft 22 speelsters geselecteerd voor een trainingsstage later deze maand. Arnhemse Estavana Polman, onlangs moeder geworden van een dochter, is daar niet bij.

Ook Lynn Knippenborg uit Zieuwent ontbreekt, ze heeft een knieblessure.

'Estavana is op de weg terug na haar zwangerschap. Ze is er negen maanden uit geweest en zal eerst ritme opdoen bij haar club', laat Thomsen weten.

EK-kwalificatieduels

Op Papendal bij Arnhem bereidt het Nederlands vrouwenteam zich voor op de EK-kwalificatieduels tegen Wit-Rusland en Kosovo.

Na de trainingsstage maakt Thomsen haar definitieve selectie van zestien speelsters bekend. Behalve Wit-Rusland en Kosovo is ook Hongarije tegenstander in de kwalificatiereeks.

De beste twee landen in de poule plaatsen zich voor het eindtoernooi in 2018 in Frankrijk.