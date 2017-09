Apeldoornse Vierdaagse in gevaar door wangedrag deelnemers

APELDOORN - Door wangedrag van deelnemers dreigt er een einde te komen aan de Apeldoornse Vierdaagse. Dat zegt de organisatie op haar Facebookpagina.

Verpleeghuis Randerode klaagde dat wandelaars zich erg onbeschoft hadden gedragen richting personeel van de instelling. Zo waren er deelnemers die weigerden aan de kant te gaan voor fietsers, hun middelvinger opstaken en scholden tegen medewerkers van Randerode. Ook werd er volgens het verpleeghuis tegen autospiegels geslagen.

Organisatie distantieert zich

De organisatie van de Apeldoornse Vierdaagse zegt zich te distantiëren van dit wangedrag. 'Eigenlijk hoort dit soort mensen niet op een wandelevenement (maar waar wel???) thuis', schrijft ze op Facebook. 'Door dit gedrag van een aantal deelnemers, loopt de welwillende medewerking van grond- en wegeigenaren aan het evenement - en daarmee de Vierdaagse zelf - gevaar.'

De route van de 20, 30, 40 en 50 kilometer voert op de eerste dag van de wandelvierdaagse over het terrein van Randerode. Volgens de organisatie is het niet de eerste keer dat deelnemers zich misdragen. Zo was er in 2016 een incident rond spoorwegovergangen.

