Ouders vrezen meer ongelukken met container: 'Voer die afvalpas maar weer in'

ARNHEM - Inwoners van de wijk Schuytgraaf in Arnhem-Zuid zijn geschrokken van het incident met kleuter Milan. Het joch van 5 verdween zondagochtend in een ondergrondse container. Sinds kort worden op last van de rechter containers in Arnhem niet meer afgesloten met een pasjessysteem. Voer die pas maar weer in, zegt de buurt nu.

Ouders krijgen bijval van de brandweer die Milan zondag uit zijn benarde positie moest bevrijden. Volgens Marco Misset van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden is het vragen om meer ongelukken. 'We wachten met spanning tot het een keer goed fout gaat', zegt hij. 'Dat is natuurlijk niet de bedoeling', reageert een buurtbewoonster. 'Zet er dan maar weer een slot op.' Rechter verbiedt afvalpas De pasjes waarmee de ondergrondse afvalbakken tot voor kort werden geopend, registreerden wie, waar, wanneer en hoe vaak afval weggooide. Maar huishoudens betalen in Arnhem niet per zak die ze weggooien. Na een klacht van een Arnhemmer die aankaartte dat zijn privacy door de pas in het geding is, verbiedt de rechter de afvalpas. De Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoekt of de afvalpas privacyvriendelijk te maken is. Zie ook: 'Het was er wel stinkerig'

