Vmbo-leerlingen protesteren: 'Wij willen weg in de pauzes'

DRUTEN - Tientallen vmbo-leerlingen van het Pax Christi College in Druten hebben vanmiddag geprotesteerd tegen een nieuwe regel op school. Ze mogen tijdens de pauze niet meer van het terrein en dat deden ze vandaag dus juist wel.

De school heeft vanaf dit schooljaar een nieuwe aanpak en gaat werken met het Positive Behavior Support-systeem. Daarmee wil de school probleemgedrag voorkomen. Zo mogen nu ook de leerlingen uit de bovenbouw niet meer weg tijdens de pauzes en mag er ook niet meer gerookt worden op het schoolplein.

De leerlingen van 3 en 4 vinden dat ze niet eerlijk behandeld worden omdat de regels niet gelden bij de andere locatie van de school waar de havo- en vwo-leerlingen zijn ondergebracht. Daarom besloten ze vanmiddag met een grote groep toch van het schoolplein af te gaan tijdens de pauze.

'Geen discriminatie'

Volgens rector Lex van Drongelen is er bewust voor een nieuwe aanpak gekozen en wordt er niet gediscrimineerd. 'We gaan de regel dan ook niet terugdraaien.'

Niet alleen leerlingen zijn boos over de nieuwe regels, maar ook sommige ouders. Volgens Van Drongelen zijn er bij de school zo'n vijf klachten van ouders binnengekomen.

De school gaat morgen met de leerlingen om tafel over de nieuwe regels. Of er gevolgen zijn voor de leerlingen die geprotesteerd hebben, is nog niet bekend.