Medewerker Domino's onder schot gehouden

Een medewerker van Domino's Pizza staat voor de balie met zijn collega's te praten als de twee gemaskerde overvallers ineens de winkel binnenkomen. De medewerker wordt gedwongen over de toonbank te klimmen terwijl de overvallers hem onder schot houden. De daders eisen geld. Met het geldbedrag van enkele honderden euro's vluchten de twee weer.

Hoe ze gevlucht zijn weet de politie niet. Wel weten ze dat de daders te voet zijn gekomen en te voet zijn vertrokken. Na de overval is er meteen onderzoek gedaan, maar de daders zijn niet meer gevonden.

Weet u meer?

De overval vond plaats aan de Groenestraat in Nijmegen. Net buiten het centrum van de stad, maar wel een hele drukke straat waar veel verkeer is. Het is dus goed mogelijk dat iemand wat gezien heeft. Heeft u wat gezien, of is het iemand opgevallen dat iemand in hun omgeving na 3 juni beschikt over contant geld terwijl diegene dat eigenlijk nooit heeft? Bel dan met de politie.

Hoe zien de daders eruit?



Dader 1

Is 1.88 meter lang

Heeft een normaal postuur

Hij is ongeveer 25-30 jaar oud

En heeft donker gekleurd haar

En droeg 3 juni een winterjas met op zijn schouders een donkere kleur.

Dader 2

Is ongeveer 2 meter lang

Heeft een normaal postuur

Zijn leeftijd wordt geschat tussen de 25-30 jaar oud

Deze verdachte heeft een donkere huidskleur

En zwart kort kroeshaar

Hij had een opvallende geel-blauwe plastic tas bij zich.



Tips zijn welkom:

Informatie kan nu doorgegeven worden via 0800-6070 of tip anoniem als je de verdachten kent, 0800-7000.