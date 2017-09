€12.000 kwijt na phisingmail

De vrouw kreeg een mail van de ABN Amrobank, tenminste zo leek het. In werkelijkheid kwam de mail van een crimineel die deed alsof hij de bank was. Daarmee wist de crimineel de pincode van de vrouw te bemachtigen én samen met de pinpas kan hij zo misbruik maken van haar rekening.

Zo heeft de man in de afgelopen maanden ruim 12.000 euro opgenomen met de pinpas van de vrouw. Hij neemt onder andere geld op bij de kiosk op station Velperpoort in Arnhem. Daar is hij dan ook duidelijk vastgelegd op bewakingscamera's.

Alleen weet de politie niet wie hij is. Dus weet u misschien wel. Toen de man pinde op het station in Arnhem droeg hij een donkere broek, zwarte schoenen en een wit t-shirt met een duidelijke opdruk. Herkent u hem?

Tips zijn welkom:

Politie: 0800-6070

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Wat te doen bij een phisingmail?

Helaas worden nog veel mensen het slachtoffer van dergelijke phishingsmails. De politie waarschuwt daar dan ook vaak voor. Als er een mail komt van de bank, bijvoorbeeld met de vraag naar pincodes of naar de pinpas, wees wantrouwend. Bij twijfel kan altijd de bank gebeld worden om te vragen of de mail wel van hen is.