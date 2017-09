Meer jongeren willen voor de klas

ARNHEM - Het aantal pabostudenten bij Gelderse onderwijsinstellingen neemt toe. Dat zeggen verschillende hogescholen tegen Omroep Gelderland. Daarnaast zijn er meer mannen die voor de opleiding tot basisschoolleraar kiezen.

Bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) steeg het aantal aanmeldingen zelfs met 11 procent ten opzichte van vorig jaar. Er kwamen 525 inschrijvingen binnen, zo'n 60 meer dan in 2016.

Volgens Karin van Weegen van de HAN komt de groei onder andere door het goede werkgelegenheidsperspectief. 'Daarnaast zijn de studenten nu gewend aan de toelatingstoetsen.' Een paar jaar geleden zag je bij de invoering van deze toetsen een enorme daling in het aantal aanmeldingen.

Ook bij de Iselinge Hogeschool in Doetinchem is het aantal aanmeldingen gestegen: van 117 vorig jaar, naar 144 dit jaar. Bij de Christelijke Hogeschool Ede zijn er juist meer deeltijdstudenten.

Pabo trekt steeds meer mannen

Opvallend is dat de mannen de lerarenopleiding beter weten te vinden. Zo is 39% van de nieuwe studenten van Iselinge Hogeschool man. Elise Veenhuis: 'De opleiding voor basisschoolleraren heeft een enorme imagoverbetering doorgemaakt. Vroeger koos je voor de pabo als je niet wist wat je wilde worden, nu kiezen studenten volmondig voor deze opleiding'.

Bij de HAN herkennen ze deze tendens ook. Het aantal mannen bij de opleiding stijgt en er is ook minder uitval onder deze groep. De opleiding is volgens Van Weegen ook veranderd, wat vooral door mannen positief wordt ervaren. Zo kunnen studenten kiezen voor een leeftijdspecialisatie (mannen kiezen vaak voor de hogere klassen van het basisonderwijs) en leren ze ook lesgeven in de ICT, wetenschap en techniek. 'Zo is er veel meer diversiteit.'