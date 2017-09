Wie overviel de cafetaria in Ermelo?

Rond 23.00 uur zaten twee medewerkers van de cafetaria buiten de dag door te nemen toen ze naar binnen werden gedwongen door twee onbekende mannen. Eén van hen had een mes van ruim 30 centimeter bij zich en bedreigde de medewerkers van de cafetaria daarmee.

De medewerkers werden gedwongen om de kassa te openen en zo kon het gebeuren dat de twee overvallers er met een buit vandoor gingen. Een van de medewerkers waarschuwde meteen de politie.

Vluchtroute

Die begon meteen een grote zoekactie, maar de overvallers waren nergens in de omgeving meer te vinden. Wat wel duidelijk werd is dat de daders via de Horsterweg richting de Looweg zijn gevlucht. En vanuit daar zijn ze richting camping Sneeuwwitje gegaan.

Eén aanhouding

De politie heeft ook meteen de bewakingsbeelden van de cafetaria bekeken. Een getuige dacht een van de verdachten te herkennen. Die persoon is aangehouden, het gaat om een man van 18 uit Ermelo. Maar deze verdachten, kan op geen enkele manier betrokken zijn geweest bij de overval. Hij is dus geen verdachten meer in deze zaak.

Heeft u op de avond van de overval iets opvallends gezien in de omgeving? Of weet iemand wie de personen zijn op de camera?

Tips zijn welkom:

Politie: 0800-6070

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.