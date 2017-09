Gemeenten zijn veel meer geld kwijt aan onkruidbestrijding

Foto: Omroep Gelderland

ASPEREN - Gemeenten zijn veel meer geld kwijt aan het bestrijden van onkruid. Sinds 31 maart 2016 is het gebruik van chemicaliën om stoepen en straten onkruidvrij te houden verboden. In de gemeente Lingewaal stegen de kosten daardoor van 10.000 euro in 2015 naar 60.000 euro in 2017. Om een nog verdere kostenstijging te voorkomen, wordt bewoners gevraagd te helpen.

In Lingewaal wordt het onkruid sinds het verbod weggebrand. Dat is een flinke klus. 'Vooral bij taai en hoog onkruid duurt het best lang voordat het weg is', zegt groenmedewerker Wim van Heemskerk. Omdat het hete vuur de wortels van de planten niet bereikt, komt het onkruid bovendien snel weer terug. Daardoor moet er veel vaker bestreden worden. Door de natte zomer heeft de gemeente problemen om het onkruid de baas te blijven. De komende jaren verwacht Lingewaal dat de kosten nog verder zullen stijgen tot maximaal 100.000 euro. Verantwoordelijk wethouder Griedo Bel roept daarom de inwoners op om de gemeente een handje te helpen met het onkruidvrij houden van stoepen. Hij ziet het als een burgerplicht. Zelf zegt de wethouder het goede voorbeeld te geven. 'Het ziet er pico bello uit, zowel binnen het hek als buiten het hek', aldus Bel.