Brandweer links, bier drinken rechts

Foto: Jeffrey Slendebroek / Persbureau Heitink

NIJMEGEN - Een café in Nijmegen speelde handig in op een brand in de Bloemersstraat in Nijmegen. Daar was zondag een brand in een pand met studentenkamers.

Op een reclamebord stond een pijl richting de brand, dat ook een biermerk is. Een andere pijl verwees naar het biermerk Amstel. Ook stond er een aanbieding voor Fireman, een populair shotje onder studenten. De foto's van het reclamebord worden massaal gedeeld op sociale media. De studenten van het complex kunnen waarschijnlijk minder hard lachen. Eén kamer raakte zwaar beschadigd. De meeste studenten konden vandaag weer terug. Het vuur ontstond waarschijnlijk in het plafond van een ruimte op de begane grond en verspreidde zich naar boven toe.De Bloemerstraat is een winkelstraat in het centrum van Nijmegen. De winkels die zich beneden bevinden hebben geen schade opgelopen. Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand precies kon ontstaan.