Brand is buiten, het andere bier binnen

Foto: Jeffrey Slendebroek / Persbureau Heitink

NIJMEGEN - De een zijn brand is de ander zijn bier. Dat moet een café in Nijmegen hebben gedacht na een brand in de Bloemerstraat. Het vuur woedde zondagmiddag in een pand voor studenten.

De kroegbaas probeert klanten naar binnen te lokken door te wijzen op het merk gerstenat dat hij schenkt. En bierkenners weten het: Het woord brand is ook de naam van een biermerk. Maar dat is bier van de 'concurrent' en dat schenkt de kastelein niet. Nu is concurrentie een relatief begrip, want Brand en Amstel zijn beide eigendom van het Heinekenconcern. Foto massaal gedeeld De foto's van het reclamebord worden massaal gedeeld op sociale media. De studenten van het complex kunnen waarschijnlijk minder hard lachen. Eén kamer raakte zwaar beschadigd. Eerder leek het erop dat 13 kamers onbewoonbaar waren. De meeste studenten konden deze maandag weer terug. De grap gaat trouwens nog verder. De kroeg in de Bloemerstraat wijst op het reclamebord op nog een drankje, Fireman. Dat goedje is populair onder studenten. Zie ook: 13 kamers onbewoonbaar na brand in studentenhuis