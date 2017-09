Honderd vrijwilligers willen helpen bij schilderen IJsselbrug

ZUTPHEN - Het laatste deel van de Oude IJsselbrug in Zutphen wordt dinsdag 19 en woensdag 20 september geschilderd. Bijna honderd vrijwilligers hebben zich aangemeld om te helpen bij de klus.

Het ongeverfde deel is nu nog beige in plaats van het nieuwe 'Zutphense blauw'. De zogeheten aanbruggen aan de zijde van de wijk De Hoven waren oorspronkelijk niet in het projectplan opgenomen omdat het schilderwerk nog niet aan vervanging toe was.

Actie op Facebook

Onder inwoners ontstond onlangs commotie vanwege de 'half afgemaakte brug'. Na een actie van een inwoner op Facebook om de klus dan maar zelf te klaren, besloot het college van Zutphen toch over de brug te komen.

Via e-mail kon iedereen boven de 18 die een beetje handig is zich aanmelden. De vrijwilligers zullen in ploegen het laatste deel van de brug in de verf zetten. Ze worden daarbij onder strikte veiligheidsvoorwaarden begeleid door professionals.

De brug gaat tijdens het schilderen niet dicht voor verkeer. Het 'ludieke' initiatief kost de gemeente alles bij elkaar een paar ton.

