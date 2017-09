Hardloper (70) wordt onwel en overlijdt

LAREN - In Laren is zondag een deelnemer (70) aan de tweede editie van de hardloopwedstrijd Löp wah lös overleden. De man werd volgens de organisatie halverwege het 6 kilometer lange parcours onwel. Reanimatie mocht niet meer baten.

Omstanders die getuige waren kregen nazorg. De organisatie heeft haar medeleven betuigd aan familie, vrienden en betrokkenen.

'We willen iedereen die ons te hulp is geschoten heel erg bedanken voor zijn of haar inzet', melden de initiatiefnemers op hun website. 'Dit is iets wat je als organisatie nooit hoopt mee te maken. Als het dan toch gebeurt, is het fijn om te merken hoe iedereen, van deelnemer tot vrijwilliger, zijn steentje probeert bij te dragen. De vele reacties en steunbetuigingen doen ons als organisatie goed.'

Uit piëteit met de nabestaanden is besloten de prijsuitreiking achterwege te laten.