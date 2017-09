Politie op scootmobielen... wat is hier aan de hand?

Foto: Martin Heitink

VELP - Het was een grappig gezicht, maandagochtend in Velp. Twee agenten op een scootmobiel. De aanleiding was minder leuk.

Op het Churchillplein was een man gewond geraakt nadat hij met zijn scootmobiel was gevallen. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Hij moest met de ambulance naar het ziekenhuis. De man was samen met zijn vrouw op pad en zij ging met hem mee naar het ziekenhuis. Daarna brachten de agenten de scootmobiels terug naar huis.