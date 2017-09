Eeuwige positivo Mark Verhees: 'Mensen worden wel eens schijtziek van mij'

ARNHEM - Voor Mark Verhees uit Nijmegen is het glas (bijna) altijd halfvol. Hij schreef het boek 'De Vibe', over zijn inzichten uit de positieve psychologie. Vandaag was hij lunchgast op Radio Gelderland bij Rob Kleijs.

Het boek neemt je mee op een prikkelende ontdekkingsreis, valt te lezen op zijn website. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 exemplaren van De Vibe verkocht en heeft de geboren Brabander tal van volgers op sociale media.

'Het is een heel persoonlijk verhaal', zegt hij. 'Ik kan er allerlei theorieën in gooien, maar ik geloof in persoonlijke ervaringen en hoe ik daarmee omga. Een voorbeeld? Ik word al blij van mijn frisse mond als ik mijn tanden heb gepoetst.'

Overlijden schoonvader

Hij gaf zijn leven een andere wending toen zijn schoonvader plotseling overleed. Verhees ging nadenken hoe hij herinnerd wilde worden als hij ter plekke zou sterven. Twee jaar geleden gaf hij zijn baan op om te doen wat zijn hart hem ingeeft. Zo verzorgt hij trainingen over positiviteit.

Kun je positiviteit afdwingen? Verhees: 'Ik geloof dat je zelf keuzes kunt maken die je stap voor stap positiever kunnen maken. Ik bespreek met mijn vrouw altijd voor het avondeten waar we dankbaar voor zijn. In normale dingen ga je vervolgens positieve dingen zien. En je gaat ook andere dingen beleven.'

Negativisme zit in mensen, zegt de Nijmegenaar. 'We zijn sterk geneigd negatieve dingen meer aandacht te geven. Die onthouden we ook makkelijker. Het is daarom goed om dagelijks stil te staan bij wat mooi en goed is.'

'Sporten doe je ook niet de hele dag'

Hoe verander je dat? Verhees trekt een vergelijking met sport. 'Het gaat stap voor stap. Sporten doe je ook niet de hele dag. Je praat gewoon tien minuten over iets leuks.'

Altijd maar positief zijn wekt wrevel, Verhees is de eerste die het toegeeft. 'Natuurlijk! Stel, je zit niet goed in je vel en dan kom ik met mijn eeuwige positivisme. Mensen worden wel eens schijtziek van mij.'

Om goed te functioneren moet je ook negatief kunnen zijn, benadrukt hij. 'Het gaat om de verhouding. Tegenover 1 negatief aspect in je leven moeten 3 positieve elementen staan. Is de verhouding 1 op 1, dan ben je depressief.'

