Opnieuw celstraffen tot 21 jaar geëist voor moord op Yvon Pfaff

'S-HERTOGENBOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft in het hoger beroep voor de moord op Yvon Pfaff uit Ochten opnieuw celstraffen geëist van 21, 19, 15 en 13 jaar. Vier mannen en een vrouw staan terecht in deze zaak.

Het OM ziet de twee mannen tegen wie 21 jaar gevangenisstraf is geëist als de schutter en de opdrachtgever. De vrouwelijke verdachte hoorde een celstraf van 19 jaar tegen zich eisen. Tegen de twee andere verdachten werd 15 en 13 jaar cel geëist voor onder meer brandstichting.

Uitgebrande auto

Het stoffelijk overschot van Yvon Pfaff werd in 2014 aangetroffen in een uitgebrande auto die stond geparkeerd bij landgoed de Pettelaar in Sint-Michielsgestel. Uit onderzoek bleek dat Pfaff niet bij de brand was omgekomen, maar dat hij eerder om het leven was gebracht.

Eerder die dag werd Pfaff onder valse voorwendselen door de vrouwelijke verdachte naar een vakantiehuisje in Ewijk gelokt. In verhoren verklaarde ze dat ze gebruikt werd als 'lokaas'.

'Te misselijkmakend'

Volgens het OM moet Pfaff de laatste ogenblikken van zijn leven in ware doodsangst hebben verkeerd. De advocaat-generaal: 'Yvon Pfaff hoopte op een lang en gelukkig leven met de vrouwelijke verdachte maar werd vermoord. Het was geen sprookje, geen film, maar keiharde werkelijkheid. Te misselijkmakend en bizar voor woorden. Hij moet de laatste ogenblikken van zijn leven in ware doodsangst hebben verkeerd.'

De uitspraak is over twee weken.

Zie ook: Hoofdverdachte moord Yvon Pfaff uit Ochten krijgt 21 jaar cel