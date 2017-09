Trio verdacht van inbraak en diefstal

TERBORG - Agenten hebben in Terborg twee mannen en een vrouw opgepakt. Dit gebeurde in de vroege nacht van zondag op maandag.

Het trio wordt verdacht van een inbraak in een woning aan de Wezelhof in Silvolde. Getuigen hadden de drie zien wegrijden in een auto en waarschuwden de politie.

Agenten kwamen de wagen tegen in Terborg. Behalve het drietal lagen in de auto weggenomen spullen.

Op Facebook meldt de politie dat ze meerdere aanhoudingen niet uitsluit.