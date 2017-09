Minder water uit de kraan door leidingbreuk Afferden

Foto: Pixabay

AFFERDEN - Door een leidingbreuk bij Afferden hadden veel huishoudens in de omgeving maandag korte tijd last van een lagere waterdruk. De breuk was vlakbij een productielocatie van drinkwater.

Volgens waterbedrijf Vitens kwam er in Druten, Deest, Ewijk, Winssen, Boven-Leeuwen en Beneden-Leeuwen minder water uit de kraan. De leiding ging kapot door graafwerkzaamheden van een extern bedrijf. Volgens het waterbedrijf is er door de breuk veel water weggelopen. Monteurs slaagden erin het water om te leiden. De kapotte leiding wordt nu gerepareerd.