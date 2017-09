Minipaardje steelt de show op paardenmarkt Elst

ELST - Een minipaardje van 50 centimeter was de grootste of eigenlijk kleinste attractie op de paardenmarkt in Elst.

Het diertje is pas vier maanden oud. "Ik weet zeker dat dit de kleinste van de markt is", vertelt de eigenaar uit Apeldoorn. "Een uniek paardje, dat onder alle andere paarden door kan kruipen." Het jaarlijkse evenement trok mede door het mooie weer veel publiek. Naast handelaren kwamen ook veel paardenliefhebbers naar Elst. "Ik mag geen paard kopen, maar wil ze graag aaien", liet een meisje weten."