Dronebeelden: schaapskudde op een prachtige paarse heide

Screenshot dronevideo

EPE - De heide is in deze periode op haar mooist, vinden veel mensen. Voor Bennie Brouwer reden om zijn drone de lucht in te sturen voor prachtige plaatjes van de schaapskudde in natuurgebied Renderklippen, tussen Heerde en Epe.

De beelden zijn vorige week maandag gemaakt, vertelt schaapherder Lammert Niesing. Hij geniet met zijn 150 schapen het hele jaar door van de heide. Weer of geen weer. 'Vandaag krijgen we mooi nazomerweer, maar in de herfst is het ook mooi, als het blad van de bomen valt. Mooi winterweer kan ook schitterend zijn. In principe gaat de kudde het hele jaar het veld in, behalve als ze moeten lammeren.'