Hoogleraren kritisch over spreker jaaropening Wageningen Universiteit

WAGENINGEN - Een groep van 23 medewerkers onder wie 11 hoogleraren van de Wageningen Universiteit heeft bezwaar gemaakt tegen de hoofdspreker bij de aftrap van het academisch jaar. De jaaropening is vanmiddag. De Brit Matt Ridley zou een aantal klimaatkritische uitspraken hebben gedaan die volgens de hoogleraren niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

'We vinden niet dat hij niet mag spreken, maar we maken bezwaar tegen de manier waarop hem een podium wordt geboden', zegt hoogleraar Han Wiskerke, een van de ondertekenaars van de brief die naar de raad van bestuur van de universiteit gestuurd werd.

'We hadden graag een weerwoord willen geven, in discussie willen gaan. Maar dat kan niet in de vorm van de bijeenkomst van vandaag. Op deze manier lijkt het alsof de mening van Ridley ook de opvatting van de universiteit weerspiegelt.'

'Dat is natuurlijk niet zo', reageert woordvoerder van het bestuur Simon Vink. 'We hebben al vaker omstreden sprekers uitgenodigd. Dat is juist goed om iedereen aan het denken te zetten en dan daarna met elkaar het debat aan te gaan. Dat debat hoort niet thuis in de opening van een academisch jaar.'

Toch een debat

Een aantal van de bezwaarmakers komt daarom vandaag niet opdagen bij de opening. Toch zullen er niet heel veel stoelen leeg blijven, verwacht Wiskerke. 'Ik ga zelf niet, maar ik kon sowieso niet. Een aantal mensen gaat niet uit protest, een aantal gaat juist wel om te horen wat Ridley te vertellen heeft.'

Dinsdag is er een masterclass van Ridley voor studenten van de WUR waar een van de ondertekenaars in debat wil gaan met de Britse klimaatscepticus. Voor Wiskerke was het belangrijk dat de raad van bestuur van de universiteit heeft toegezegd een debat te organiseren naar aanleiding van de speech van Ridley. 'Dan is er in ieder geval nog discussie binnen de universiteit en is er ook een ander geluid te horen.'