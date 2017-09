Schreeuwende man zwaait met aardappelschilmesje

Foto: ANP

BARNEVELD - In Barneveld is zondagmiddag een man aangehouden omdat hij schreeuwend met een mes liep te zwaaien. Iemand had 112 gebeld met de mededeling dat de man rondliep bij de sporthal in de wijk De Burgt.

Omdat de man de aanwijzingen van de agenten opvolgde, was de situatie snel onder controle. Het aardappelschilmesje dat de man bij zich had is in beslag genomen. De man is aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Hij is naar het politiebureau in Ede gebracht.