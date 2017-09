Drukte op het spoor valt mee

ARNHEM - Het viel maandag mee met de voorspelde problemen op het spoor in Gelderland. De NS waarschuwde eerder voor grote drukte in de maand september, omdat de economie aantrekt en de scholen weer beginnen.

Verslaggever Thijs Boelens was op het station van Geldermalsen:

Hier en daar waren volle treinen, maar van een chaos was geen sprake. Tussen Arnhem Centraal en Nijmegen liep het even vast door een kapotte trein, maar de storing was snel verholpen.

Volgens de NS worden er deze maand 35 miljoen reizigers vervoerd. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 33 miljoen.

Zie ook: Grote zorgen om bomvolle treinen in de spits vandaag