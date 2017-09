Jongeman bewusteloos na val van fiets

LATHUM - Een jongeman op de fiets is zondagavond hard gevallen op de Marsweg in Lathum.

Omdat hij op zijn hoofd viel en enige tijd buiten bewustzijn was, werd een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk is het slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de val is nog onduidelijk.

Volgens getuigen zou de jongen zich hebben laten meetrekken door een scooterrijder. Daarbij zou hij de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt en zijn gevallen.