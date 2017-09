Veel lof voor Davy Pröpper na doelpunten in Oranje

ARNHEM - De Arnhemmer Davy Pröpper wordt maandag bejubeld in de Nederlandse én Engelse ochtendkranten na zijn puike prestatie in het Nederlands elftal.

De middenvelder begon ooit bij amateurvoetbalclub VDZ (Volharding Doet Zegevieren) in de Arnhemse wijk Cranevelt. Daarna speelde hij voor Vitesse. Nu staat Pröpper symbool voor de kleine kans die Nederland nog heeft op het bereiken van het WK volgend jaar in Rusland. De Telegraaf kopt: 'Sprankje hoop Oranje met dank aan Pröpper'.

Het AD heeft zelfs twee pagina's voor hem nodig, met wijd open armen rent hij over het veld. De Volkskrant pakt een mooi moment uit één van zijn vreugdedansen en Trouw kiest voor een actiefoto van Pröpper aan de bal.

Marktverkoper

Ook de Engelse pers is lovend. The Mirror spreekt van 'eye-candy voetbal' en schrijft: 'De naam Davy Pröpper klinkt als die van een marktverkoper op EastEnders, maar hij is een speler naar die fijne Nederlandse traditie'. The Sun kopt: 'Premier League new boy Propper' zorgt dat Oranje nog kans maakt op WK-kwalificatie.

Davy Pröpper was verrast toen hij hoorde dat hij in de basis mocht beginnen bij Oranje in het duel met Bulgarije. Het bleek een goede keus van Dick Advocaat, want Pröpper werd de held van Oranje. Dankzij twee doelpunten won Nederland met 3-1.

'Met de kleine in de hotelkamer'

Davy Pröpper werd een dag voor deze wedstrijd 26 jaar. Hij is sinds een paar weken verdedigend middenvelder bij Brighton & Hove Albion in Engeland, waar hij het goed naar zijn zin heeft. 'Het begin was even wennen. Dit is mijn eerste buitenlandse avontuur. We zaten eerst met die kleine in een hotelkamer en dan komen de muren wel op je af. Gelukkig heb ik nu een huis gevonden en de club is ambitieus. Dat voelt goed.'