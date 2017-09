Schooltassen nu overal uit de kast

Foto: Omroep Gelderland archief

HATTEM - Ook in de laatste gemeente in onze provincie kunnen de schooltassen weer uit de kast getrokken worden. Voor scholieren in de gemeente Hattem is de vakantie nu echt voorbij. Hattem is de enige gemeente in Gelderland die in de regio Noord valt.

Twee weken geleden mochten leerlingen in de regio Midden weer de schoolbanken in. In de regio Zuid gingen de schooldeuren een week geleden weer open. Per regio wisselen begin en einde van de zomervakantie elk jaar. De data worden bepaald door de rijksoverheid. Zo kunnen leerlingen uit één regio het ene jaar vroeg in het seizoen met vakantie, meestal vanaf week 28. In het volgende jaar hebben ze dan later vrij. De laatste regio heeft meestal vakantie tot en met week 35. Ruim 30 jaar oud Het systeem van vakantiespreiding werd in 1986 ingevoerd. Om de stroom vakantiegangers in goede banen te leiden werd Nederland verdeeld in drie regio's: Noord, Midden en Zuid.



De overheid bepaalt ook de data van de kerstvakantie. Voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie geeft de overheid alleen adviesdata.



De zomervakantie van 2018 begint voor de regio Zuid op 7 juli. Midden en Noord krijgen vrij vanaf respectievelijk 14 en 21 juli.