'Het was er wel stinkerig': Milan (5) viel in ondergrondse container

Milan: 'Er lagen heel veel vuilniszakken in, en oude tassen.' Hij speelde samen met een vriendinnetje buiten toen hij in de wijk Schuytgraaf in een ondergrondse afvalcontainer verdween.

Kijk hier naar een filmpje over het opgesloten jongetje:

Milans moeder denkt dat haar zoon gewoon in de bak van de container is gaan zitten: 'Zijn vriendinnetje alarmeerde toen haar moeder, die vervolgens de hulpdiensten belde.'

De container was half gevuld met afval. 'Het had veel erger kunnen aflopen' zegt brandweerwoordvoerder Marco Misset. 'In een lege container val je zo drie meter naar beneden.' Door een klepje aan de voorkant van de container konden ze met Milan praten. De moeder van het vriendinnetje gaf hem wat drinken en een koekje.

'Slot moet terug'

De brandweer bevrijdde Milan uiteindelijk uit zijn benarde positie. Zijn moeder: 'Hij kreeg een teddybeertje. Daar was hij heel blij mee. Hij was vrij rustig. Het is wel een stoere vent.'

De brandweer waarschuwt dat ondergrondse containers gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen. Sinds kort is er voor het openen van ondergrondse afvalcontainers in Arnhem geen pas meer nodig.

Milans moeder tot slot: 'Als het om veiligheid gaat, vind ik het belangrijk dat er toch weer een slot op komt. Het blijven kinderen, hoe goed je je kind ook waarschuwt.'



