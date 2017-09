'Oma's overbelast omdat ze geen nee durven zeggen'

NIJMEGEN - Oma's raken steeds vaker overbelast. Dat constateert hoogleraar vrouwencardiologie Angela Maas, verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen. Grootouders fungeren op grote schaal als oppas en dat is zwaar. Haar advies: 'Oma, denk aan je gezondheid.'

'Ik hoor verhalen van vrouwen die om half vijf 's morgens in de auto zitten, om vervolgens enige tijd in de file te staan voordat ze een hele dag op hun kleinkinderen moeten passen. Ze geven aan dat het hen eigenlijk te veel is, maar dat ze dit niet goed bespreekbaar durven te maken met hun kinderen', zegt Maas op de website van het Radboudumc.

Zorg gaat over van kind op kleinkind

De cardioloog vervolgt: 'Een halve eeuw geleden waren ouders klaar met de zorg voor de kinderen als zij de deur uit waren, maar tegenwoordig duurt de zorg veel langer. En in veel gevallen gaat deze zorg over in het zorgen voor de kleinkinderen.'

Oma's komen niet toe aan rust of tijd om te bewegen, om fit te blijven, merkt de hoogleraar: 'Ze hebben vaak een te hoge bloeddruk, wat klachten kan geven als slecht slapen, hartritmestoornissen en pijn op de borst. Als je ouder wordt, dan wordt je conditie minder en ben je vaak minder stressbestendig. Ook spier- en gewrichtsklachten komen meer voor.'

Denk aan je gezondheid!

Zelf is Maas niet van plan om zich te verplichten één of meerdere dagen vast op te passen wanneer zij oma wordt. Ze adviseert overbelaste oma's om hun problemen bespreekbaar te maken bij hun kinderen: 'Denk aan je gezondheid, zorg voor voldoende ontspanning. Het contact met kinderen en kleinkinderen moet wel leuk blijven. Gezond oud worden betekent ook dat je af en toe pas op de plaats moet maken.'

Zie ook: Vijf vragen over overbelaste oma's