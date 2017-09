Frank Boeijen krijgt Radio 5 Oeuvre Award uitgereikt

Frank Boeijen bij Omroep Gelderland. Foto: archief

NIJMEGEN - Frank Boeijen heeft zondagavond in de Stadsschouwburg in Nijmegen de NPO Radio 5 Oeuvre Award in ontvangst genomen. Hij deed dat met zijn broers en zussen aan zijn zijde.

De Nijmegenaar werd zondagmiddag door Radio 5 in het zonnetje gezet met muzikale odes van bekende Nederlandse artiesten, onder wie Paul de Munnik, Mathilde Santing, Henk Hofstede, Manuëla Kemp en Racoon. Ook trad hij zelf op in de schouwburg in zijn woonplaats. Tijdens het concert werd een filmpje getoond waarin Boeijens broers en zussen een inkijkje gaven in zijn jeugd: De NPO Radio 5-jury bestond uit juryvoorzitter Arjan de Ruiter (Music Director NPO Radio 5), Hans Schiffers, Bert Kranenbarg, Jan Rietman, Hijlco Span en Tom Herlaar. Zij besloten unaniem om de award van 2017 toe te kennen aan Frank Boeijen.



'Wij prijzen zijn muzikaliteit en zijn eigenheid in tekst en muziek; een rots in de branding van de Nederlandse popmuziek. Zijn unieke stemgeluid en beeldende teksten maken van Frank Boeijen een zanger die veel jonge Nederlandse artiesten inspireert. Hij vaart zijn eigen muzikale koers en wordt daar door Radio 5 voor geroemd.'