Grote schuurbrand in Nijkerk, geen asbest vrijgekomen

Foto: GinoPress

NIJKERK - Een schuur van zo'n dertig bij vijf meter stond zondagavond in brand in de Groenestraat in Nijkerk. De brandweer rukte met groot materieel uit.

Er werd aanvankelijk gedacht dat er asbest in de schuur zat. Na metingen bleek dit niet het geval. Bij de brand kwam veel rook vrij. De schuur staat in een woonwijk. Er werd volop geblust, zei een woordvoerder eerder. Het risico op uitbreiding was uiteindelijk minimaal. De brand is onder controle.