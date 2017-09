Merels in onze provincie hebben het zwaar door gevreesd virus

Sovon Vogelonderzoek in Nijmegen houdt de vogelstand nauwkeurig, met onder meer tuintellingen. Jan Schoppers van Sovon ziet het aantal merels teruglopen: 'De laatste maanden krijgen we veel meldingen van dode merels, wel driehonderd tot vierhonderd per maand'.

Kijk een filmpje over het merelvirus:

Schuilhouden

Samen met het Dutch Wildlife Health Centre doet Sovon onderzoek naar de dode merels. Schoppers weet niet zeker of het aantal verder zal stijgen: 'Op dit moment zijn de vogels ook nog aan het ruien, daardoor zie je ze minder. Ze houden zich schuil.'

Henk van der Jeugd van NIOO Vogelonderzoek in Wageningen: 'Het is usutuvirus is een virus dat steeds vaker in verschillende Europese landen de kop opsteekt. We zien nu dat het zich langzaam naar het noordoosten uitbreidt.'

'Ze herstellen zich wel'

NIOO Vogelonderzoek onderzoekt levende merels op het virus. Van der Jeugd: 'We vangen en ringen de merels en nemen bloedmonsters en monsters vanuit de keel en de cloaca (de vulva van een vogel, red.). Sommige merels die het virus hebben knappen gelukkig wel weer op.'

Van der Jeugd denkt dat de merelpopulatie zich weer zal herstellen: 'In 2012 zag je in Duitsland op lokaal niveau soms wel driehonderdduizend dode merels. Gelukkig is dat binnen twee jaar hersteld. Dat zou in Nederland ook zo kunnen zijn.'