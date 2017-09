Grote zorgen om bomvolle treinen in de spits vanaf maandag

ARNHEM - De vakanties zijn nu echt allemaal voorbij. En dat betekent dat er vanaf maandag rekening wordt gehouden met bomvolle treinen in de spits. Omroep Gelderland wil in kaart brengen hoe erg het is en waar de volste treinen rijden. Daarom een oproep: deel uw treinleed.

Reizigersorganisatie ROCOV zegt het hart vast te houden: 'September is toch al de drukste maand van het jaar op het spoor. De studies beginnen, niet alle studenten hebben een kamer. Dleidt tot extra drukte.' Dit zijn de trajecten in Gelderland waar volgens het ROCOV de reizigers te maken krijgen met grote drukte: Het proefdraaien met spoorboekloos rijden gaat beginnen op de lijn Utrecht-Den Bosch-Eindhoven. Dat betekent volgens voorzitter Ben Mouw van ROCOV dat aansluittijden overhoop liggen en de wachttijden in de regio Rivierenland oplopen van 20 tot 35 minuten. 'Dat baart ons behoorlijk zorgen.'

Het proefdraaien met spoorboekloos rijden wordt volgens Mouw op woensdag gedaan. 'Sprinters en goederenvervoer gaan voor op het spoor en pas daarna is de regionale trein aan de beurt. Arriva probeert er op in te spelen met inzet van bussen, bijvoorbeeld tussen Kesteren en Rhenen, zodat je in Rhenen op de sprinter kunt stappen.

Een ander traject waarvoor Mouw zijn hart zegt vast te houden, is de Maaslijn, tussen Roermond en Nijmegen. 'Helemaal nu de studies weer beginnen', zegt Mouw.

Ook tussen Arnhem en Doetinchem kan het volgens hem behoorlijk druk worden. Om de problemen op dit traject op te lossen, komt er dubbel spoor. Maar volgend jaar wordt pas begonnen met de aanleg daarvan.

Voor de Valleilijn (Ede-Barneveld-Amersfoort) is aangekondigd dat er extra materieel komt, om het hoofd te bieden aan overvolle treinen. De extra treinstellen worden pas begin volgend jaar in gebruik genomen, dus ook hier kan het de komende maanden nog erg druk zijn tijdens de spits. Oproep: hoe druk is het in jouw trein? Omroep Gelderland wil de drukte in de treinen en lange wachttijden op het station in kaart brengen. Deel uw foto/video en ervaringen met bomvolle treinen in Gelderland! Mail omroep@gld.nl.