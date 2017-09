NIJMEGEN - Een aantal studentenkamers aan de Bloemerstraat in Nijmegen staat in brand. Iedereen was op tijd uit het pand.

De brandweer is massaal opgeroepen, de verwachting is dat het blussen nog wel even gaat duren.

De brandweer heeft moeite om bij de brandhaard te komen, wat blussen moeilijk maakt.

De Bloemerstraat is een winkelstraat in het centrum van Nijmegen. Het is koopzondag in Nijmegen. De straat is vanwege de brand afgesloten.