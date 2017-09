13 kamers onbewoonbaar na brand in studentenhuis

Foto: Persbureau Heitink

NIJMEGEN - Een aantal studentenkamers aan de Bloemerstraat in Nijmegen is niet langer bewoonbaar na een brand zondagmiddag. Iedereen was op tijd uit het pand.

In totaal zijn dertien kamers onbewoonbaar verklaard door de brandweer. De brandweer werd massaal opgeroepen, het blussen duurde enige tijd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in het plafond van een ruimte op de begane grond en verspreidde zich naar boven toe. Brandweermensen hadden moeite om bij de brandhaard te komen, wat het blussen moeilijk maakte. De Bloemerstraat is een winkelstraat in het centrum van Nijmegen. De winkels die zich beneden bevinden hebben volgens een brandweerwoordvoerder geen schade opgelopen. Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand precies kon ontstaan.