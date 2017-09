Aanranding in Apeldoorn, dader en slachtoffer spoorloos

Foto: ANP

APELDOORN - Op de Badhuisweg in Apeldoorn is in de nacht van zaterdag op zondag een jonge vrouw aangerand. Dat meldt de politie. Van de vrouw en de dader ontbreken ieder spoor. De politie is naar hen op zoek.

De aanranding gebeurde rond 5.42 uur. De vrouw werd op de Badhuisweg door een mogelijk Somalische jongeman de bosjes ingetrokken. Ze wist zich los te rukken en ging er vandoor. Portiers die vanaf het Beekpark richting de Badhuisweg liepen zagen dit van een afstandje gebeuren. De vrouw rende volledig overstuur het Beekpark in. Daar werd ze aangesproken door de portiers, maar ze wilde geen hulp. De portiers pakten de jongen vast om hem aan de politie over te dragen, maar hij kon zich losrukken en rende weg in de richting van de Sprengenweg. Signalement Tegenover de politie legden de portiers allen dezelfde verklaring af: de verdachte is mogelijk een Somalische man van tussen de 20 en 25 jaar oud. Volgens het signalement droeg hij opvallend dure merkkleding en blauw/zwarte Adidas schoenen. De politie roept de jonge vrouw nadrukkelijk op om zich te melden. Wie meer weet over de aanranding kan zich melden bij de politie.