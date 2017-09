Drie gewonden na frontale botsing Asperen

ASPEREN - Bij een frontale aanrijding tussen twee auto's op de Zuiderlingedijk in Asperen, zijn drie mensen gewond geraakt. Ze verkeren alledrie buiten levensgevaar.

Door de botsing raakten beide voertuigen van de weg. In de ene auto zaten een Nederlandse man en vrouw, in de andere twee Poolse mannen. De Nederlandse vrouw zat dusdanig vast in de auto dat ze uit het voertuig geknipt moest worden door de brandweer.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Uiteindelijk zijn drie van de vier betrokkenen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het Nederlandse echtpaar ging naar het UMC in Utrecht. De Poolse man naar een ziekenhuis in Gorinchem. Hoe het nu met de slachtoffers gaat is niet bekend, wel dat ze buiten levensgevaar zijn.

Zowel de brandweer uit Zuid-Holland Zuid als die van Gelderland-Zuid kwam ter plaatse, de korpsen werkten samen aan het bevrijden van de slachtoffers uit de auto's. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht.