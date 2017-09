Wielrenster Annemiek van Vleuten wint Ladies Tour

SITTARD - Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen heeft de sterk bezette Boels Ladies Tour gewonnen. Ze won voor Anna van der Breggen en Ellen van Dijk.

In de zesde en laatste etappe, met start en aankomst in Sittard, kwam Van Vleuten zondag niet in de problemen. Ze passeerde de streep juichend

De hele dag was er een kopgroep vooruit, maar de tijdsverschillen waren niet zo groot dat Van Vleuten in gevaar kwam. Al moest het jagende peloton met daarin Van Vleuten zo'n twintig kilometer voor de streep nog wel wachten voor gesloten spoorbomen, terwijl de kopgroep door kon rijden.Janneke Ensing bleef als laatste over van die kopgroep en won de etappe.

In bloedvorm voor het WK

Annemiek van Vleuten, die rijdt voor de Orica-ploeg, veroverde de leiderstrui tijdens de proloog in haar woonplaats Wageningen en raakte die trui in de resterende vijf etappes niet meer kwijt. Ze won ook nog de tijdrit.Zondag finishte ze in het peloton.

Van Vleuten, die in voorbereiding is op het WK in het Noose Bergen, is in goede vorm en won eerder dit jaar ook al La Course. Dat is een etappewedstrijd voor vrouwen gelijktijdig met de Tour de France. Het WK is over twee weken.