Jongetje (5) vast in ondergrondse afvalcontainer

Foto Jeffrey Slendebroek/Persbureau Heitink

ARNHEM - In de Arnhemse wijk Schuytgraaf is zondag een jongetje van 5 in een ondergrondse afvalcontainer beland.

Het jochie was aan de Scheepvaart in een onbewaakt ogenblik in de container geklauterd. Een voorbijganger hoorde hem schreeuwen en de brandweer werd gewaarschuwd. Die heeft het kindje eruit gehaald en aan de ouders overgedragen. Drie meter naar beneden 'Het had veel erger af kunnen lopen', vertelt brandweerwoordvoerder Marco Misset. 'In een lege container val je zo drie meter naar beneden. Deze container was voor de helft gevuld met afval, maar ook dan kan het fout gaan, bijvoorbeeld als er glas ligt.' De jongen kwam ervan af met schrammen en bulten. De brandweer waarschuwt dat ondergrondse containers gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen. Sinds kort is er voor het openen van ondergrondse afvalcontainers in Arnhem geen pas meer nodig. Zie ook: Arnhem haalt slot van ondergrondse afvalcontainer