Stadionverbod Graafschapfan na 'walgelijk' filmpje

DOETINCHEM - Een bezoeker van de wedstrijd De Graafschap - Cambuur is voorlopig niet meer welkom bij wedstrijden van De Graafschap omdat hij een vrouwelijke steward heeft belaagd.

De man drukte tijdens de wedstrijd op 25 augustus ongevraagd het hoofd van een vrouwelijke steward tussen zijn benen en liet het zo lijken alsof de vrouw hem seksueel bevredigde. Een video van het voorval belandde op de site Dumpert.

De Graafschap heeft direct maatregelen genomen, maar die pas dit weekend gecommuniceerd. Na het bestuderen van de beelden op Dumpert en eigen beelden van de club is besloten de man een voorlopig stadionverbod te geven. Hoe lang het definitieve stadionverbod uiteindelijk zal uitvallen, wordt nog besproken, laat woordvoerder Marc Teloh van De Graafschap weten.

Onacceptabel

De club noemt het gedrag dat in de video te zien is 'walgelijk' en onacceptabel en wil de supporter dus voorlopig niet meer bij de club zien. Het is niet bekend of de belaagde steward aangifte heeft gedaan.

Bij De Graafschap worden vaker stadionverboden uitgedeeld. Hoeveel fans een stadionverbod hebben wil de club niet bekendmaken.