Heterdaad: inbreker met buit betrapt

NIJMEGEN - Agenten hebben zondagochtend rond 06.00 uur, een 44-jarige Nijmegenaar aangehouden. Hij wordt verdacht van inbraak in een woning aan de Heiweg in Nijmegen.

Agenten stonden met hun auto te posten voor een andere melding toen zij van de meldkamer te horen kregen dat er in een huis aan de Heiweg was ingebroken. Bij toeval zagen ze een man wegrennen in een gangetje, het zogenoemde Mierenpad.

Zij wisten hem te achterhalen. Bij de verdachte werden inbrekersgereedschap aangetroffen en spullen die afkomstig waren van de inbraak. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau en ingesloten.