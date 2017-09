Inbreker in de tuin gevonden

EDE - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 43-jarige man uit Roemenië aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt bij een poging in te breken in een garage bij een huis in Ede.

De bewoner was wakker geworden van geklop en had gezien dat er iemand zijn garage in was gegaan. Gewaarschuwde agenten zagen bij aankomst dat de garagedeur openstond. In de garage troffen ze niemand aan. Even zoeken leverde wel resultaat op. De verdachte werd in de tuin aangetroffen. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.