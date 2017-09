Meer speurhonden om mensensmokkel op te sporen

BABBERICH - De Koninklijke Marechaussee gaat tien extra zogeheten migratiehonden opleiden. Dat bevestigt de marechaussee aan De Gelderlander.

Deze honden gaan bij de grens vrachtwagens en busjes checken op verstekelingen, onder andere bij de grensovergang bij Babberich. Daarnaast worden de dieren ingezet in de havens van Rotterdam, Hoek van Holland en IJmuiden en bij andere grensovergangen. De bedoeling is om smokkel op deze manier te voorkomen, of in ieder geval te ontmoedigen.

Wapen tegen mensensmokkel

Nu heeft de marechaussee vier van deze honden. Volgens de marechaussee zijn de honden hard nodig om mensensmokkel tegen te gaan. 'In vrachtwagens zitten soms dubbele wanden waarachter mensen verstopt zijn. Of ze zitten in een hermetisch afgesloten koeltrailer. We kunnen onmogelijk alle vrachtwagens in de havens leeghalen. Een hond is ons beste hulpmiddel. Die ruikt door alles heen. Daar kan geen elektrische apparatuur tegen op', zegt een woordvoerder van de marechaussee.

Dat het aantal migratiehonden nu wordt uitgebreid, betekent ook dat de marechaussee niet meer hoeft te kiezen waar de dieren worden ingezet.