Henk de Jong raakt niet in de war van één slechte wedstrijd

WAALWIJK - De Graafschap toonde volgens trainer Henk de Jong te weinig lef en dus geen vermaak. 'Maar ik raak niet in de war hoor.'

De Doetinchemmers kregen weinig voor elkaar in Waalwijk. De 0-0 was een terechte afspiegeling van een wedstrijd die soms pijn deed aan de ogen. 'We waren de enige wedstrijd op zaterdagavond. Dus is het jammer dat we niet meer vermaak konden bieden. RKC was lastig te bespelen. We kregen het niet voor elkaar. En dat is vooral zonde voor al die mensen die mee waren.'

Geen diepgang

In de rust liet De Jong zich flink horen. 'Ik ben wel even pissig geweest. Serrarens kwam de bal zelfs in de laatste linie halen. We misten diepgang en dat gold ook voor Fabian. Het gekke is dat we na de rode kaart beter gingen voetballen. Maar je moet ook realistisch zijn en blij zijn met een puntje. Je kunt hem ook zomaar verliezen.'

'Of dit mij verontrust? Ben je gek. Ik raak niet in de war van één wedstrijd. We gaan hier weer mee aan de gang en vrijdag voetballen we weer. Zin an.'