Om alvast in de stemming te komen: het bloemencorso in Zundert

Foto: Omroep Gelderland

LICHTENVOORDE - Over exact één week trekt het bloemencorso door Lichtenvoorde. Via Omroep Gelderland hoeft u daar helemaal niets van te missen. Maar dat is niet alles: als opwarmertje zenden we vandaag een ander corso uit.

Het bloemencorso in Zundert wordt vanmiddag gehouden en geregistreerd door Omroep Brabant. Ook via onze website is de bonte stoet vanmiddag te bekijken. We laten vanaf 14.00 uur de beelden vanuit West-Brabant zien. Kijkt u mee? O ja, en voor de echte liefhebbers, gisteren was het corso in Eelde. Dat is bij onze collega's van RTV Drenthe terug te kijken. De moeite waard!